Squalifica Osimhen: dossier presentato, il Napoli è fiducioso

L’avvocato Mattia Grassani ha presentato il ricorso per ridurre di una giornata la squalifica di Victor Osimhen, attaccante del Napoli. L’esordio del nigeriano nella nuova stagione di Serie A è durato appena 22 minuti, il tempo di rifilare una manata ad un difensore del Venezia, durante lo sviluppo di un calcio d’angolo. Due giornate di squalifica decise dal giudice sportivo che ha giudicato esclusivamente basandosi sul referto dell’arbitro Aureliano.

Ricorso Osimhen: i dettagli

Ed allora il Napoli prova a fare chiarezza sulla squalifica di Osimhen. Perché è innegabile che il nigeriano ha sbracciato, ma è altrettanto vero che il tocco è stato lieve e non è sembrato per fare male all’avversario, ma bensì per divincolarsi da una marcatura, che spesso viene riservata agli attaccanti in area di rigore. Il gioco del calcio, per fortuna, è anche questo. Quindi prima Osimhen se ne rende conto e più in fretta imparerà a gestire il suo nervosismo.

Corriere dello Sport scrive di un dossier corposo presentato da Grassani per il ricorso alla squalifica di Osimhen. L’obiettivo è quello di avere il nigeriano per la sfida contro la Juventus che ci sarà alla terza giornata di campionato. Grassani punterà su nuove immagini, nuove angolazioni che dovranno convincere il giudice sportivo a cambiare, parzialmente idea e ridurre la squalifica. Ma fondamentale sarà anche la citazione di alcuni precedenti, più precisamente quello tra Immobile e Vidal. In quel caso l’attaccante della Lazio fu squalificato per una sola giornata più una corposa multa.