CORRIERE – Spalletti si ‘accontenta’ è il Napoli che voleva, ma manca qualche pezzo

Il calciomercato del Napoli si è chiuso con ‘soli’ due colpi in entrata: Juan Jesus e Zambo Anguissa, manca un terzino sinistro. Eppure Luciano Spalletti può essere ‘contento’ perché quantomeno non ha perso i big. Come ricorda Corriere dello Sport alla sua presentazione proprio Spalletti si era detto più che soddisfatto della rosa che aveva a disposizione ed ha sempre appoggiato la società nella gestione del calciomercato. Ritenendo che la squadra fosse già pronta per lottare per le zone nobili della classifica di Serie A.

Napoli: manca un terzino

Ed allora tutti felici e contenti a cominciare da Luciano Spalletti. Si può dire che il vero acquisto del Napoli è lui, perché ha sposato l’idea di De Laurentiis e con la sua sapienza ha deciso di sfruttare il materiale umano a disposizione. Non è un caso che fosse disposto ad incatenarsi per tenere in rosa Koulibaly, ha insistito per tenere Insigne e punta su qualche giovane come Zanoli.

Insomma l’austerity imposta da De Laurentiis non ha intaccato la voglia di fare bene di Spalletti, che seppur con qualche difficoltà, ha centrato due vittorie nelle prime due giornate di campionato. Ma il tecnico del Napoli sta provando a lanciare anche calciatori che sembravano persi: l’esempio lampante è quello di Lobotka, un fantasma con Gattuso, al centro del progetto con Spalletti. Altro esempio è quello di Ounas, girovago del prestito ed apparso in splendida forma con il Genoa. L’algerino pare avere un potenziale enorme e toccherà a Spalletti tirarlo fuori. Così come sta tirando fuori grandi motivazioni da tutto il gruppo. Si veda l’esempio di Petagna, deluso dall’esclusione con il Genoa ma carico a mille quando è entrato in campo, subito pronto ad abbracciare il suo tecnico dopo il gol. Al Napoli manca però un terzino sinistro, quello che proprio l’allenatore aveva chiesto alla società. Emerson Palmieri è stato perso per una cifra che si aggira intorno ad 1 milione di euro.

Leggi anche: