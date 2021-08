Emerson Palmieri è un nuovo giocatore del Lione. Il terzino della nazionale campione d’Europa, dopo le visite mediche firmerà il contratto con il club francese. Emerson Palmieri è stata una richiesta esplicita di Spalletti, il Napoli lo ha seguito per tutta l’estate ma i paletti imposti da Aurelio De Laurentiis hanno impedito la chiusura della trattativa con il Chelsea, come ha riferito il giornalista Ciro Venerato, nel corso del suo intervento al TG1 Sport. L’esperto di calciomercato di Rai Sport ha spiegato le ragioni che hanno spinto il terzino italo-brasiliano ad accettare l’offerta del Lione:

“I francesi hanno vinto su tutta la linea. Lo stipendio del terzino è di 3.5 milioni. Costi non proibitivi, ma il Napoli non ha potuto pareggiare l’offerta. Solo dopo il no del club partenopeo, il campione d’Europa ha accettato il trasferimento in Francia. Differente la versione del Napoli. Emerson Palmieri avrebbe rifiutato il trasferimento. Ha privilegiato il Lione per i rapporti personali con Juninho e Paqueta’“, ha riferito il giornalista di RAI SPORT.

Il Napoli a poche ore dall’inizio del campionato di serie A 2021/22, si ritrova con il solo Mario Rui a ricoprire la corsia mancina. De Laurentiis dovrà assolutamente assicurare a Spalletti un altro terzino per rinforzare la rosa.