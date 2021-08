Emerson Palmieri è un nuovo giocatore del Lione, il Chelsea ha accettato la proposta del club francese. Il Napoli dopo mesi di trattativa non è riuscito a portare a casa il terzino sinistro. Emerson Palmieri rappresentava l’unica richiesta fatta da Spalletti. L’edizione odierna della Gazzetta dello sport, svela un retroscena sulla trattativa:

“Emerson Palmieri si è accordato con il Lione. L’esterno mancino della Nazionale era la prima scelta di Cristiano Giuntoli da diversi mesi, ma l’impossibilità di investire ha precluso al d.s. azzurro ogni possibilità di riuscita dell’operazione. Sfumato l’ingaggio del difensore del Chelsea, adesso il Napoli valuta due opzioni“.

La Gazzetta aggiunge: “Giuntoli proverà a convincere il Lilla a girargli in prestito Reinildo Mandava. I due club ne hanno già discusso nelle scorse settimane, ma il problema è sempre lo stesso: i dirigenti francesi vogliono cederlo a titolo definitivo, mentre quelli napoletani insistono con la formula del prestito. Seppur senza grandi pretese, Giuntoli ha discusso pure con il Villareal per Pervis Estupinan, l’esterno ecuadoriano. Ed anche in questo caso la formula del prestito non ha convinto”.