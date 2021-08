Sfuma Emerson Palmieri per il Napoli, va al Lione. L’annuncio viene dato da l’Equipe prestigiosa testata sportiva francese. Si parla di un’intesa già fatta col Chelsea e con il passaggio del giocatore che avverrà ad ore. Emerson Palmieri è atteso giovedì in Francia per svolgere le visite mediche poi ci sarà l’ufficialità.

IL NAPOLI PERDE EMERSON PALMIERI

Il Napoli dunque perde il suo principale obiettivo per la fascia sinistra, con Emerson Palmieri che va al Lione. L’ex Roma era una richiesta di Spalletti che non sarà accontentato. Ora c’è da capire se il club cercherà di prendere un esterno mancino, oppure se vorrà puntare su Mario Rui e Ghoulam e magari su Juan Jesus adattato come terzino sinistro. Per il Napoli sarebbe fondamentale prendere un terzino, così come sarebbe importante prendere un centrocampista, visto l’infortunio di Demme e l’addio di Bakayoko.