Napoli-Spartak Mosca: le novità Mertens e Demme per Spalletti

Napoli-Spartak Mosca all’insegna del turnover per Luciano Spalletti che può contare anche su Diego Demme e Dries Mertens. Il tecnico del Napoli in vista della sfida di Europa League è pronto a far ruotare la sua rosa, anche perché ha a disposizione molti giocatori. Gli unici insostituibili in questo momento, per motivi diversi, sembrano Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen.

Così Fedele giudica Anguissa prima dell’avvio del campionato – VIDEO.

Spalletti nel turnover con lo Spartak è pronto a cambiare almeno tre o quattro calciatori. Nelle rotazioni si possono inserire anche Demme e Mertens. I due giocatori sono reduci da due operazioni, rispettivamente al ginocchio ed alla spalla. Entrambi i calciatori sono rientrati nella lista dei convocati nella sfida con il Cagliari, con Demme che ha avuto anche qualche minuto per fare il suo esordio in campionato. Difficilmente Demme e Mertens potranno partire titolari, ma con ogni probabilità potranno essere in campo a partita in corso. Soprattutto a centrocampo c’è bisogno di far rifiatare Anguissa e Fabian Ruiz, che stanno giocando con continuità anche a causa dell’infortunio di Lobotka.

Il Napoli giocherà con lo Spartak Mosca giovedì alle 18.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà valido per il secondo turno della fase a gironi di Europa League. All’esordio gli azzurri hanno pareggiato per 2-2 sul campo del Leicester.