Re Carlo Ancelotti abbattuto dallo Sheriff: Video – Highlights

Lo Sheriff Tiraspol batte il Real Madrid in Champions League al Santiago Bernabeu con il punteggio di 1-2 ed è punteggio pieno. Una sorpresa assoluta la squadra moldava che dopo aver battuto lo Shaktar di De Zerbi alla prima giornata di Champions League, si è imposta anche in Spagna. Lo Sheriff ha battuto il Real Madrid di Carlo Ancelotti grazie ai gol di Yaxshiboyev e Thill con il pareggio momentaneo firmato da Benzema su rigore.

Sheriff chi sono gli eroi del Bernabeu

La vittoria dello Sheriff contro il Real Madrid è sicuramente qualcosa di eccezionale. Fino alla stagione 2021/22 non era mai capitato che una squadra moldava giocasse in Champions League. Ora addirittura lo Steriff Tiraspol è prima nel girone con Inter, Real Madrid e Shaktar. La vittoria dei moldavi contro il Real di Carlo Ancelotti è firmata da Yaxshiboyev e Thill.

Yaxshiboyev è un attaccante uzbeko classe ’97 che è in prestito dal Legia Varsavia. In carriera ha indossato le maglie del Paxtakor e dell’AGMK giocando in Uzbekistan. Till è un centrocampista nato in Lussemburgo nel 1993 ed è in prestito dal Progrès Niedercorn, società del Lussemburgo. A guida la società moldava pare che ci sia un fondo arabo che vuole costuire qualcosa di importante.

Video: i gol dello Sheriff Tiraspol contro il Real