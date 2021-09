Ancelotti: “Napoli, due anni splendidi. Ho conosciuto una piazza stupenda. Vi dico la mia sullo scudetto”

Carlo Ancelotti ex allenatore del Napoli, ha parlato della sua esperienza in azzurro e della corsa scudetto in serie A.

ANCELOTTI E IL NAPOLI

Napoli, Carlo Ancelotti tecnico del Real Madrid, ai microfoni di di RadioRai, ospite di “Radio anch’io sport, parla della sua esperienza in azzurro e della lotta scudetto in serie A.

“Cosa non ha funzionato al Napoli? Due anni professionali splendidi, ma so benissimo come funziona e credo sia finita nel modo giusto. Quando non c’è sintonia tra società ed allenatore è giusto separarsi, anche quest’anno il Napoli è competitivo. Se può vincere non lo so, ma può competere. De Laurentiis e Spalletti? Sono persone oneste e credo che ci possano essere discussioni, ma alla fine si va d’accordo. Io sono andato molto d’accordo con De Laurentiis e ho conosciuto una piazza splendida

SERIE A

“L’Inter? I nerazzurri hanno tenuto la struttura dello scorso anno cambiando stesso allenare e alcuni giocatori importanti ma mi sembra una squadra molto solida. Contro di noi hanno giocato molto bene, ci hanno creato difficoltà, mi sembra una formazione con grande entusiasmo: possono competere per lo scudetto”.

Ancelotti ha poi aggiunto: “La Juventus? La serie A è molto equilibrata, una favorita non c’è. La Juve è una squadra che ha qualche problema, ha perso delle certezze e fa fatica a ritrovare un’identità precisa. Alla fine però credo che verrà fuori e sarà fra le candidate alla vittoria finale”, ha concluso Ancelotti.