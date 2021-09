Tonali, primo giocatore della Serie A a ricevere un giallo per non aver buttato fuori la palla con uno Juventino a terra

Nuovo record per Sandro Tonali, l’arbitro Doveri gli mostra un giallo dopo il faccia a faccia con Dybala. Il milanista non ha voluto lanciare fuori il pallone mentre Morata era a terra.

Juventus-Milan si accende, in tutti i sensi. Scavallata l’ora di gioco, scintille fra Paulo Dybala e Sandro Tonali. L’argentino ha rimproverato all’avversario la scelta dei rossoneri di non far uscire pallone dopo un intervento duro di Tomori su Morata, a sua volta rendendosi protagonista di un contrasto altrettanto ruvido. Parole grosse, faccia a faccia e l’arbitro Doveri mostra il giallo per entrambi i contendenti, mentre lo stesso Morata esce per fare spazio a Kean.

Qualche secondo di parapiglia, i compagni a separarli, l’arbitro Doveri ha ammonito entrambi. Tensione che è poi proseguita però, qualche minuto dopo, con Bonucci a lamentarsi a brutto muso con Rebic dopo una protesta del croato per un fallo fischiatogli dal direttore di gara e a gridargli: “Stai zitto!”.

“Sandro Tonali è diventato il primo giocatore della Serie A a ricevere un giallo per non aver buttato fuori la palla con uno Juventino a terra dall’altra parte del campo”.

Per la cronaca va ricordato che l’arbitro Doveri è considerato il portafortuna della Juventus.

RECORD NEGATIVI

Il record di Tonali andrà negli annali dei meri appassionati. Per la Juventus invece i record negativi aumentano:

“La squadra bianconera ha subito almeno un goal nelle ultime 18 partite di campionato disputate dallo scorso 5 marzo. E’ un “record” Europeo: nessuno nei “Top 5”, nei principali campionati europei, ha fatto registrare questo dato.

Solo in due circostanze la Juventus ha fatto peggio: nel 1955, quando prese goal per 21 match di fila, e nel 2010, precedente recente, quando fece registrare una striscia di 19 partite con almeno una rete subita in Serie A.

A questo va aggiunto un altro emblematico, se è vero che molte delle vittorie passano dalla difesa: la formazione di Allegri non ha ancora conquistato un solo successo in questa edizione del campionato. E’ la quarta volta che succede nella sua storia: era già accaduto nel 1942/43, nel 1955/56 e nel 1961/62″.