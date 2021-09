Anguissa fenomeno, Fedele lo aveva distrutto ad inizio campionato – VIDEO

Frank Anguissa impressiona tutti ma Enrico Fedele ed il figlio Gaetano ne avevano parlato in termini negativi ad inizio stagione. La SSCN a fine mercato ha spiazzato tutti andando a prendere un giocatore che era sconosciuto a tifosi ed addetti ai lavori. Eppure guardando qualche partita del Fulham si potevano intuire le qualità di Anguissa, che pure non ha demeritato nel campionato non splendido della squadra inglese. Ora Anguissa sembra aver trovato la sua dimensione a Napoli, con una squadra di ottimo livello e ben allenata da Luciano Spalletti. La presenza del camerunense in campo sembra indispensabile, tanto che tutti, ma proprio tutti, lo giudicano un fenomeno.

Eppure sia Enrico Fedele che il figlio Gaetano avevano giudicato Anguissa non proprio nel migliore dei modi. Parlando a Televomero, alla trasmissione ‘L’Infedele’ condotta da Gianluca Vigliotti, Gaetano aveva detto: “Sono tipologie di giocatori che non fanno impazzire, non mi voglio sbilanciare ma si poteva fare sicuramente di più. Per me il Napoli è stato uno dei grandi assenti di questo mercato“.

Un giudizio su Anguissa lo ha espresso anche Enrico Fedele che aveva detto: “Il Napoli aveva bisogno di un giocatore di personalità. Anguilla (così viene chiamato Anguissa ndr) è un giocatore che ha girovagato, è retrocesso, sarà tra i primi mille o millecinquecento giocatori d’Europa solo perché è grande fisicamente ed allora lo dobbiamo incensare. Il Napoli per stare tra i primi posti, perché rischia di stare dal terzo al settimo, aveva bisogno di un giocatore di grande personalità in mezzo al campo e di un terzino, cosa che non ha fatto“. Le prime partite giocate da Anguissa al Napoli sembrano smentire nettamente il giudizio dato, forse frettolosamente dagli esperti osservatori. Tanto che il Napoli sta pensando di riscattare anticipatamente il centrocampo dal Fulham per evitare qualche sorpresa a fine stagione.

Le statistiche di Anguissa

In tanti avevano giudicato negativamente Anguissa. Eppure il nuovo giocatore del Napoli ha comunque sempre avuto delle ottime statiche, con un rapporto sempre superiore alla media del 6. Inoltre Anguissa ha anche molta esperienza a livello europeo, dato che ha già giocato in Europa League. Ma ha anche vestito le maglie di Marsiglia, Villareal e Fulham prima di approdare nel campionato italiano.