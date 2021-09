Europa League: Napoli-Spartak Mosca: turnover per Spalletti, c’è un punto fermo

Napoli-Spartak Mosca arriva il momento del turnover per Luciano Spalletti: tre o quattro cambi almeno nella partita di Europa League. Il momento di riposare arriva per tutti, soprattutto quando ci sono così tante partite ravvicinate. Il Napoli giovedì alle 18.45 gioca in Europa League con lo Spartak Mosca, poi dovrà giocare a Firenze per chiudere il tour de force. Teoricamente dopo ci sarebbe una sosta, che sosta non sarà per tantissimi giocatori azzurri chiamati in Nazionale. Ed allora al via le rotazioni, con Spalletti che vara il turnover per il Napoli in Europa League.

I cambi di Spalletti

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport ci saranno dai tre o quattro cambi. Si parte dal portiere con Meret che dopo l’infortunio ritorna titolare al posto di Ospina. In difesa scalpitano Malcuit e Manolas, pronti a giocare al posto di Di Lorenzo e Rrahmani. Il greco è praticamente sicuro di un posto da titolare con lo Spartak Mosca. Difficile fare cambi a sinistra dove Mario Rui è l’unico esterno di ruolo. Difficilissimo farli a centrocampo: Demme è rientrato dall’infortunio ma non è ancora al top e Lobotka non è stato convocato nell’ultimo match di Serie A.

Dunque il turnover di Spalletti per Napoli-Spartak Mosca di Europa League non prenderà in considerazione i centrocampisti. Qualcosa si potrebbe fare in attacco con Ounas e Lozano pronti a giocare al posto di Politano e con Elmas che insidia Zielinski non al top della forma, come ammesso dal polacco.

Turnover Napoli: i punti fermi

Ci sono però anche dei punti fermi nella formazione di Spalletti. Il tecnico difficilmente rinuncerà a Koulibaly in difesa, non può farlo con Anguissa a centrocampo, anche se il camerunense ha dato rassicurazioni sulla sua tenuta fisica. Praticamente impossibile far sedere in panca Osimhen che ha segnato 6 gol in 6 partite, di cui una doppietta in Europa League col Leicester.