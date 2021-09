Napoli, Insigne cambia casa: spunta un indizio sul rinnovo

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli si arricchisce di un nuovo indizio: il capitano sta cambiando casa restando a Posillipo. Un dettaglio da non sottovalutare secondo il Corriere dello Sport, dato che il giocatore ha deciso di trasferirsi, ma restando sempre a Napoli. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “E se fosse un indizio? Perché in quel panorama mozzafiato che si scorge da Posillipo, potrebbe pure nascondersi l’idea d’evitare di andarsene in giro per l’Europa e di godersi la vita da un terrazzo che ti riempie gli occhi. In quell’orizzonte ci sono varie sfumature ma non può essercene una cupa, manco nei giorni annuvolati (e sono rari)

o in quelli sporadicamente piovosi, che inducano alla malinconia, se non la «tristezza» di lasciarsi alle spalle uno spettacolo del genere e dirottare altrove se stesso: Lorenzo Insigne cambierà casa, lo farà più in là, quando avrà completato i lavori d’una villa che ha appena comprato, che dista neanche poi tanto dalla sua abitazione, ma che

testimonia – a modo suo – il desiderio di restarsene tra la propria gente, in una dimensione che l’appaga, con i genitori suoi e quelli di sua moglie neanche poi così lontani e a contatto con le proprie radici“.

Napoli: rinnovo Insigne, la situazione

Certo Insigne è napoletano, quindi il fatto che voglia cambiare casa e fare un investimento a Napoli potrebbe non impressionare. Eppure il giocatore ha il contratto in scadenza con la SSCN nel 2022, quindi teoricamente dovrebbe essere in procinto di cambiare città. Inoltre negli ultimi mesi qualche timido passo in avanti è stato fatto con l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e l’agente del giocatore. Parlare di rinnovo di Insigne, ora, non è più un tabù anche se le difficoltà restano. Difficoltà che possono essere appianate dai buoni risultati e dalla voglia di restare insieme.