Cannavaro: “Osimhen con me. In toccherebbe palla”

Fabio Cannavaro parla del Napoli primo in classifica, ma anche dell’esplosione di Victor Osimhen. L’ex difensore del Napoli ha lasciato la Cina e la guida del Guangzhou Evergrande per stare vicino alla famiglia.

Tornato in Italia, Cannavaro ha parlato del Napoli primo in classifica: “Posso dire che rispetto a qualche anno fa sia l’allenatore che il club sono più credibile. Ovviamente il campionato è lungo e bisognerà capire come si reagirà alla Coppa d’Africa che porterà via tre giocatori. Spalleti comunque è un grande allenatore e può fare benissimo“.

Tra questi calciatori c’è Osimhen su Cannavaro fa una battuta: “Contro di me non toccherebbe palla (ride ndr). Il nigeriano si sta dimostrando un grande calciatore, uno che fa reparto da solo. Sta facendo la differenza, così come Insigne“.

Cannavaro su Anguissa

L’ex difensore del Napoli si sofferma anche su Anguissa: “Sta dimostrando un valore incredibile. Si è trattato di un affare low cost è stato un grandissimo affare. Per un difensore, averlo davanti non è male: fa da schermo, è un lavoro importante per la difesa“.