Osimhen multato dal giudice sportivo, occhi chiusi su Godin

Victor Osimhen multato dal giudice sportivo per la simulazione durante Napoli-Cagliari. L’attaccante del Napoli era stato ammonito. Non è bastata però l’ammonizione da parte del direttore di gara. Il giudice sportivo ha anche elevato una multa nei confronti del giocatore nigeriano, una sanzione normale in questi casi. Osimhen si era lasciato cadere in area di rigore, senza subire alcun contatto illecito, durante Napoli-Cagliari.

Osimhen è stato multato per la simulazione durante la sfida col Cagliari, questa la motivazione del giudice sportivo: “Per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria nel match contro il Cagliari”. All’attaccante sono stati inflitti duemila euro di multa.

Insomma tutto normale, perché il provvedimento scatta in automatico. Ma non possiamo non mettere in evidenza che nulla, ma proprio nulla è successo a Diego Godin, difensore del Cagliari. Il difensore uruguaiano non è stato ammonito in occasione del fallo, che ha poi portato al rigore, ai danni proprio di Osimhen. Nel post partita ci sono state anche foto del trattamento tutt’altro che gentile da parte di Godin su Osimhen che nemmeno è stato sanzionato dall’arbitro. Una foto in particolare, in cui Godin trattiene per la gola Osimhen, ha fatto il giro del web. Eppure anche in quel caso non è scattata l’ammonizione per il giocatore. Eppure a guardare bene un comportamento del genere sempre molto antisportivo, molto di più del fallo fatto da Osimhen col Venezia.

Il precedente tra Osimhen e Godin

Già durante lo scorso campionato lo scontro tra Godin e Osimhen aveva graziato il difensore del Cagliari. Emblematica la decisione di Fabbri di annullare il gol del 2-0 del Napoli per un presunto fallo del nigeriano su Godin. Fu poi lo stesso calciatore ad ammettere che il fallo non era stato commesso. Alla fine il Napoli pareggiò quella partita. Fu uno degli scivoloni della squadra di Gattuso che a fine stagione hanno perso la qualificazione Champions League in favore della Juventus.

Godin trattiene Osimhen.