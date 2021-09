Napoli-Spartak Mosca, Anguissa: “Mi riposo giocando, voglio esserci”

Napoli -Spartak Mosca, Zambo Anguissa scapita.Il centrocampista vuole essere protagonista con gli azzurri nella 2ª giornata del Gruppo C di Europa League

NAPOLI-SPARTAK MOSCA, ANGUISSA SCALPITA

Il Napoli sfida lo Spartak Mosca in Eruopa Legue, Anguissa vuole esserci in barba al turnover che potrebbe fare Spalletti. L’edizione odierna del corriere dello Sport rivela un piccolo retroscena:

“Mister, io mi riposo giocando”, ha detto il numero 99 al tecnico, descrivendosi come una di quelle macchine che, se le fermi, poi si ingolfano. Certamente ci sarà il turnover contro lo Spartak Mosca (ottava nel campionato russo), ma Spalletti dovrà decidere in quale misura. Non vorrebbe fare a meno di Lorenzo Insigne, Victor Osimhen, Di Lorenzo e Kalidou Koulibay, anche se uno tra Fabian Ruiz e Anguissa dovrà sacrificarsi ancora un po’“.

PROBABILI FORMAZIONI

Probabile turnover per Spalletti, con la squadra reduce da una settimana molto intensa di impegni, con 3 gare in 7 giorni. Petagna fa concorrenza a Osimhen e spera anche Lozano. In mediana può rivedersi Demme, anche se Elmas è favorito per affiancare nelle mediana del Napoli Anguissa contro lo Spartak mosca. In difesa Di Lorenzo potrebbe invece spostarsi a sinistra, con l’impiego di Malcuit, mentre in mezzo si rivedrà Manolas in coppia con Koulibaly. Fra i pali Meret si candida a rilevare Ospina.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Elmas; Politano, Lozano, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Zobnin, Ayrton Lucas; Larsson, Ponce, Promes. All. Rui Vitoria.

NAPOLI-SPARTAK MOSCA PRECEDENTI

Napoli-Spartak Mosca si disputerà la sera di giovedì 30 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d’inizio della partita, che sarà la prima in Europa League fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.45.

Fra le due squadre sarà il primo confronto in assoluto a livello di Europa League. Napoli e Spartak Mosca si sono tuttavia affrontati due volte negli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1990/91: entrambe le partite terminarono 0-0 e al ritorno, a Mosca, gli azzurri uscirono sconfitti ai calci di rigore e furono eliminati.

IL NAPOLI E LE SQUADRE RUSSE

Ecco un video dove si evidenziano le gare del Napoli contro le squadre russe