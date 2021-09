Napoli-Cagliari: Osimhen domina, il video dei gol

Napoli-Cagliari il video dei gol. Gli azzurri vincono 2-0 grazie alle reti di Osimhen e Insigne, il capitano è alla partita numero 400. Un grande Napoli si riprende la testa della classifica grazie ad una prestazione eccellente contro i sardi. Mazzarri pensa solo a difendersi, ma il Napoli sblocca subito il risultato nel primo tempo e questo mette la partita in discesa. Gli azzurri sprecano troppo ma Insigne col rigore segnato mette le cose in chiaro. Il capitano di prende l’urlo del Maradona che lo applaude a scena aperta.

Quel che impressiona del Napoli di Spalleti è che domina completamente le partite. Lo ha fatto con Udinese, Sampdoria ed anche con il Cagliari dove ha segnato ‘solo’ due gol. Dal video dei gol di Napoli-Cagliari si può intuire solo in parte il predominio che hanno avuto gli azzurri durante tutta la gara. Dopo sei partite il Napoli è a punteggio pieno ed anche se bisogna volare basso il pubblico comincia a crederci. Non è un caso che al termine del match sia risuonato il canto: “Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione”. Un coro che non si sentiva dai tempi di Sarri.

Video: i gol di Napoli-Cagliari:

Gol Osimhen

Gol Insigne