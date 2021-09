Napoli, Insigne sulla maglia numero dieci di Maradona: “Non si tocca”

Lorenzo Insigne con la maglia numero dieci di Diego Armando Maradona, il capitano a Dazn dice: “E’ del nostro idolo, non si tocca“. Il capitano del Napoli commenta quanto accaduto durante la presentazione delle squadre allo stadio intitolato proprio al Pibe de Oro. Al momento della presentazione è apparsa la grafica Insigne col numero 10 e non con il numero 24. Un errore, forse una suggestione. A quel punto si è scatenato subito il dibattito a Dazn, con Ciro Ferrara che ha detto: “Insigne con la numero dieci di Maradona, credo che la sogna, ma sono sicuro che la rifiuterebbe“. L’ex difensore del Napoli, ora commentatore per Dazn, ha giocato proprio insieme al più grande di tutti ed ha anticipato la riposta del capitano del Napoli, che ha segnato anche un gol con Cagliari. Match in cui ha raggiunto anche le 400 presenze con la maglia del Napoli.

Napoli-Cagliari: il video dei gol.

Insigne con la maglia numero dieci di Maradona è stato un tema caldo anche nel post partita di Dazn. A rispondere è stato proprio il capitano del Napoli che ha detto: “Io ho la numero 24 e va bene così. Maradona – ha detto Insigne – è stato il nostro idolo ed è giusto che quella maglia resti lì dov’è“. Insomma un ulteriore omaggio di insigne a Maradona ed alla sua maglia numero dieci.

L’attaccante del Napoli ha parlato anche della partita vinta con Cagliari ed ha detto: “Siamo stati bravi a vincere una sfida tutt’altro che semplice e dobbiamo continuare così“. Sull’ovazione ricevuta quando ha segnato ha aggiunto: “Sono felice di poter fare bene per questa squadra e per questi tifosi che ci aiutano tanto, spero di poterli ripagare nel migliore dei modi“. In chiusura Insigne ha fatto un parallelo tra il Napoli di Spalletti e quello di Sarri: “Credo che siano squadra molto diverse. Noi dobbiamo pensare a quello che stiamo facendo ora“.