Napoli-Cagliari, Mazzarri: “Azzurri hanno avuto poche occasioni, potevamo andare in vantaggio”

Walter Mazzarri analizza la partita Napoli-Cagliari. Il tecnico dei sardi ammette che gli azzurri sono la squadra “più forte del campionato“. Il Napoli ha vinto 2-0 dominando la partita con il Cagliari e Mazzarri ammette la forza degli azzurri: “Sicuramente abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, che in questo momento è in uno stato fisico e mentale pazzesco“. Il tecnico vede il bicchiere mezzo pieno e dice: “Contro di noi il Napoli non ha creato tantissime palle gol, mentre di solito ne crea molte di più. Siamo stati più solidi rispetto a qualche giorno fa, ma rispetto alla Lazio ci sono mancante le ripartenze“.

Insigne sulla dieci di Maradona: risposta da campione.

Secondo Mazzarri la squadra “nel primo tempo poteva passare in vantaggio“. Poi “loro sono bravi a stare compatti e ci hanno concesso molto poco. Osimhen? E’ sicuramente un fenomeno, praticamente da solo impegna cinque uomini della difesa“.

Napoli-Cagliari: il video dei gol.