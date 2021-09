Guido Ruotolo: “Dazn, tanti sono pentiti. Su De Laurentiis…”

Il giornalista Guido Ruotolo parla ai microfoni di Radio Marte del momento del Napoli ma anche dei problemi di Dazn. Si parte dalla società che ha in esclusiva tutti i diritti della Serie A, ma che sta avendo anche tanti problemi, come avvenuto durante Napoli-Sampdoria, solo per fare un esempio. “Credo che le società si siano pentite. Io sono fortunato perché non ho avuto alcun problema ma so che molti hanno avuto disagi. Il principio comunque delle cose dette da De Laurentiis è giusto, però andava trovata una concessionaria seria in grado di sviluppare la rete. Il Napoli ha tanti scettici, per loro la guerra non è mai finita“.

Napoli primo in classifica

Gli azzurri sono primi in classifica. Ecco il commento di Guido Ruotolo: