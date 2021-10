Napoli, 4 gol alla primavera. Infortunio per Malcuit: I dettagli

Il Napoli batte 4-0 la primavera di Frustalupi, gol di Politano, Demme e doppietta di Mertens Infortunio per Malcuit.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center nella settimana della sosta per le Nazionali. La squadra allenata da mister Luciano Spalletti, come riporta il sito ufficiale del sodalizio campano, ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento. Di seguito partita di allenamento con la squadra Primavera sul campo 2 terminata con gol di Politano, Demme e doppietta di Mertens (uno su rigore) Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo.

Palestra e terapie per l’attaccante esterno ex Crotone Adam Ounas. Terapie anche per Kevin Malcuit che ieri al termine dell’allenamento ha accusato un risentimento muscolare. Il difensore questa mattina si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del soleo sinistro. C’è preoccupazione per il terzino della compagine allenata da mister Luciano Spalletti che, al momento, è anche la prima alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra.