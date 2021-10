Napoli amichevole con la primavera. Spalletti vuole dare spazio a tre giocatori

Il Napoli sfida in amichevole la primavera di Frustalupi. Spalletti vuole dare minutaggio a Demme, Ghoulam e Mertens.

Il Napoli di Spalletti oggi pomeriggio sarà impegnato in amichevole contro la Primavera di Frustalupi, ferma ai box come la prima squadra. Sarà un’occasione – spiega il Corriere del Mezzogiorno- per dare minuti a Ghoulam, Demme e Mertens che hanno bisogno di potenziare la condizione atletica. Il Napoli poi riprenderà ad allenarsi martedì pomeriggio.

Luciano Spalletti potrà disporre di tutti quei calciatori che non sono partiti per le Nazionali. Tra i quali anche Malcuit, Mario Rui, Manolas, Politano, Fabian e Petagna. Non potrà contare invece su Lobotka e Ounas, attualmente ai box perché stanno cercando di recuperare dai rispettivi infortuni.