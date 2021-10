Napoli, buone notizie per Spalletti, rientro anticipato per Osimhen

Victor Osimhen dovrebbe rientrare prima dalla Nazionale. L’attaccante del Napoli potredde essere a disposizione di Spalletti già martedì.

OSIMHEN RIENTRO ANTICIPATO A NAPOLI

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti nigeriano tornerà presto al servizio di Luciano Spalletti dopo la sosta per le Nazionali. “Osimhen giocherà domani l’ultima gara di qualificazione al Mondiale 2022 con la Repubblica Centrafricana: piano voli permettendo, insomma, potrebbe tornare in campo martedì“.

Il quotidiano sportivo aggiunge: “Il tecnico partenopeo ha fissato la ripresa a martedì, quando tra l’altro dovrebbero tornare a disposizione anche i reduci della nazionale italiana. Si tratta di Di Lorenzo, Insigne e Meret che giocheranno con l’Italia domani e poi saranno liberi di tornare a casa, scrive il Corriere dello Sport evidenziando invece che l’ultimo rientro annunciato sarà quello di Ospina, tanto per cambiare: giocherà giovedì con la Colombia e dunque rientrerà in sede sabato, proprio come accadde con la Juventus, ma stavolta Meret è pronto”.