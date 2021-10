Ammutinamento Napoli: Insigne e tre giocatori a rischio

La questione ammutinamento tiene banco in casa Napoli: Insigne e tre giocatori a rischio tribunale

Il Napoli ė deciso a continuare il contenzioso legale con i calciatori che hanno partecipato all’ammutinamento del 2019 dopo la partita Napoli-Salisburgo di Champions League. Una situazione molto delicata e scomoda L’edizione odierna drl Corriere dello Sport riferisce quanto segue: “Ormai la strategia del club è chiarissima, portare in tribunale tutti i calciatori che lasciano il Napoli a parametro zero per chiedere loro il pagamento di una multa oltre ad un risarcimento per danno di immagine”.

“Insigne, capitano degli azzurri che diede vita ad un concitato battibecco con il vicepresidente Edo De Laurentiis nel post gara con il Salisburgo, potrebbe essere chiamato in causa per una cifra pari al 50 per cento dello stipendio mensile, e con lui anche Mertens, Ghoulam e Ospina, tutti calciatori che il 30 giugno smetteranno di essere del Napoli”