PRIMA PAGINA IL MATTINO- Koulibaly, identificato il colpevole: arriva la stangata

Prima pagina del quotidiano “Il Mattino”, edizione del 9 ottobre 2021, si parla della questione razzismo nel calcio con il caso Koulibaly.

spazio all’indagine dell’Unione Europea sui fondi destinati al Sud. Il Parlamento europeo assicura che vigilerà sul rispetto degli impegni per colmare i divari. E intanto sul versante istruzione cresce ancora di più il divario con il Nord. Intanto, sul fronte vaccini, c’è il via libera per la terza dose a chi ha più di 60 anni. In prima pagina anche la storia della canzone più famosa di John Lennon, ovvero “Imagine”.

Nel taglio alto, invece, si parla della questione razzismo nel calcio con il caso Koulibaly, il centrale del Napoli, senegalese, che è stato offeso da un tifoso della Fiorentina che lo ha apostrofato così a fine partita: “Scimmia di mer*a”. Si tratta di un trentenne che è stato identificato grazie alle telecamere. Nei suoi riguardi sarà emesso un daspo e non potrà accedere al Franchi di Firenze per i prossimi 5 anni. Una vera stangata. La Fiorentina vorrebbe inasprire il provvedimento: “Fuori dal nostro stadio a vita”.

