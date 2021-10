Mandava al Napoli e cessione Manolas: a gennaio si può ancora fare

Reinildo Mandava al Napoli è la tentazione di calciomercato a costo zero, Kostas Manolas ceduto per fare spazio ad un nuovo acquisto. Corriere dello Sport ritorna sulle questioni legate alle trattative di mercato, sottolineando che quello di gennaio non è poi così lontano. Chi vuole comprare nel cosiddetto mercato di riparazione, deve cominciare a muovere le proprie pedine. Il Napoli sa benissimo di avere un problema sulla sinistra. Una questione che vuole valutare in maniera approfondita. Faouzi Ghoulam viene segnalato in netta ripresa, ma quattro interventi chirurgici dal 2017 ad oggi non sono da poco. Quindi il calciatore verrà valutato in maniera approfondita, mentre il Napoli monitorerà ancora Mandava. L’esterno sinistro del LIlle è stato un obiettivo per tutto il mercato estivo, ma alla fine si è scelto di provare a recuperare Ghoulam, anche per evitare di investire denaro.

Ma per portare Mandava in Italia non servono molti soldi, almeno per il cartellino. Il giocatore a giugno 2022 si libera a parametro zero. Basterebbe una pec per trattare il suo acquisto a fine stagione. Ma se il Napoli vorrà prendere Mandava prima del tempo dovrà mettersi d’accordo con la dirigenza francese. Corriere dello Sport ricorda come De Laurentiis abbia ottimi rapporti col Lille, con cui ha concluso l’acquisto di Osimhen solo un paio di anni fa. Il patron del Napoli non farebbe mai uno sgarbo ai francesi, quindi se ci sarà l’occasione si cercherà di trovare l’accordo economico. Ma per portare Mandava al Napoli è necessario anche liberare spazio salariale. In quest’ottica c’è l’addio di Manolas che non è ancora da escludere. Il greco ha pensato all’addio per tutta l’estate, con l’Olympiakos che si è mosso per Manolas. Alla fine si è scelto di farlo restare in azzurro. In questi mesi si deciderà anche il futuro del greco che ha voglia di tornare ai livelli della Roma, ma non rifiuterebbe una cessione a gennaio.