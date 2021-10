IL MATTINO – Insigne in MLS, emissari americani arrivano a Napoli

Insigne potrebbe finire in MLS. Emissari dall’America sono sbarcati a Napoli, l’intenzione è di portare Insigne in Major League Soccer

INSIGNE NELLA MLS AMERICANA

Il futuro di Lorenzo Insigne con il Napoli calcio potrebbe concludersi in questa stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano o Il Mattino il capitano del Napoli che è in scadenza 2022 è finito nel mirino di tantissime big in giro per tutta Europa, ma non solo. Infatti, pare che Insigne abbia attirato il forte e reale interesse degli americani in MLS. L’agente del fantasista di Frattamaggiore ha avuto dei contatti con gli intermediari americani che sognano di portare Insigne in MLS.

INSIGNE IN AMERICA?

“L’America contatta Insigne tramite emissari e intermediari, tanto di arrivare fino in città e intensificare i contatti in queste ore con il capitano del Napoli. Perché l’America e tanti club di MLS sognano l’acquisto di Lorenzo Insigne che può lasciare Napoli a zero a giugno 2022 senza rinnovo. Come tanti altri grandi campioni e anche diversi italiani come Giovinco, Nocerino e Pirlo, anche Lorenzo Insigne può andare a chiudere la carriera in Major League Soccer con un clamoroso trasferimento in caso di rottura con il Napoli per il mancato rinnovo. Il capitano del Napoli pensa però al Mondiale in Qatar a fine 2022 e anche questo può influire sulla scelta di firmare con uno dei club di MLS che si sono interessati a lui. Su Lorenzo ci sono tanti club in Europa, ma ora anche quelli americani che ci provano con una maxi offerta”.

RINNOVO

Il Mattino aggiunge: “Insigne non ha fretta e aspetta il Napoli per il rinnovo mettendo da parte al momento l’interesse della MLS. Bisognerà capire se ci saranno altri incontri tra il suo agente Pisacane e il presidente Aurelio De Laurentiis dopo le prime chiacchierate riguardo il rinnovo di contratto. L’ultimo faccia a faccia però ha preoccupato Insigne che è poi uscito alla scoperto in Nazionale con dichiarazioni precise ‘Non è una questione facile’. Intanto le offerte per Lorenzo Insigne aumentano e ora c’è anche la MLS americana.

INSIGNE-NAPOLI: COLPO DI SCENA IN ARRIVO?

L’interesse della MLS per Insigne è reale e concreto, anche se il capitano sogna di restare nella sua Napoli. La redazione sportiva di 7Gold apre ad un clamoroso colpo di scena: ”

“La notizia è freschissima: nelle ultime ore c’è stato un riavvicinamento tra De Laurentiis e Lorenzo Insigne”.

“Nel corso della prossima settimana, si dovrebbe essere un summit di calciomercato tra l’entourage del capitano del Napoli e la società azzurra. Il rinnovo sembra più vicino. La volontà delle parti è quella di proseguire insieme.

Spuntano anche le cifre inerenti al possibile e auspicato (da tutti) rinnovo: dovrebbero mantenersi intorno ai cinque milioni di euro a stagione. Non sono esclusi dei bonus al raggiungimento di determinati obiettivi”.