SKY – Rinnovo Insigne sulla base del vecchio contratto. Il Napoli fa sul serio per Onana: Le ultimissime

Il rinnovo di Inisgne con il Napoli potrebbe avvenire sulla base del vecchio contratto. Aurelio de Laurentiis pensa anche a Onana per sostituire Ospina.

RINNOVO INSIGNE: ECCO L’IDEA DEL NAPOLI

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato delle reti SKY, ai microfoni di radio Marte ha parlato del rinnovo di Insigne e del mercato del Napoli.

“Rinnovo Insigne? C’è stato un incontro che ha operato da rompighiaccio tra Aurelio De Laurentiis e l’agente Pisacane. Nella strana estate del Napoli la presenza del presidente non c’era stata e quello aveva fatto parlare. La ritengo una milestone importante il fatto che ci si sia seduti e si sia parlato con garbo. Non sono stati calendarizzati altri incontri, anche per problematiche di impegni già presi da parte dei soggetti in causa.

Si continuerà a parlare di un rinnovo che semplice non è ma che avrà una fase importante nella trattativa. Da ciò che sappiamo noi, al di là delle necessità del Napoli di diminuire il monte ingaggi, il punto di ancoraggio potrebbe essere l’attuale contratto che Insigne ha. Ci potrebbe essere un rinnovo senza un guadagno in più ma senza passi indietro. E’ un punto di partenza.

Le esternazioni di De Laurentiis battono tutte sull’abbattimento del monte ingaggi: “Tutti si aspettavano un’offerta al ribasso del Napoli a Insigne, ma partendo almeno dalla stessa cifra sicuramente c’è un ulteriore segnale di un rapporto in ripresa.

Spalletti ha la sua opinione, l’ha espressa pubblicamente e forse anche in privato. La centralità di Insigne, il fatto che nel suo ruolo possa essere determinante anche in futuro. De Laurentiis ha fatto così anche con Mazzarri in passato, c’è da capire se le tempistiche poi vengono apprezzato. C’è anche un grande legame tra Lorenzo Insigne e il Napoli e questo va considerato.

Osimhen è il miglior attaccante della Serie A? E’ completo e ha diverse soluzioni, ci ha meravigliato per la continuità che gli è mancata l’anno scorso. E’ in confidenza, ora nei numeri se la può giocare con Dzeko“.

IL NAPOLI SU ONANA

In casa Napoli oltre che al rinnovo di Insigne si discute anche di mercato. Cristiano Giuntoli che avrebbe chiesto informazioni all’Ajax per Andre Onana . Il portiere che a Gennaio sarà libero a paramento zero, sarebbe stato individuato per il per il dopo David Ospina. Il portiere colombiano potrebbe lasciare la piazza partenopea al termine della stagione attualmente in corso. Su Onanaa c’è anche l’interessa dell’Inter che lo vorrebbe come alternativa a Samir Handanovic.