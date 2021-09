Il Napoli su Andre Onana per sostituire Ospina. Squalifica quasi terminata

Il Napoli pensa ad Andre Onana per sostituire Ospina. Il portiere camerunense è stato squalificato dall’UEFA per 12 mesi, dopo essere stato trovato positivo a un test antidoping .

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe messo nel mirino Andre Onana. Il portiere camerunese dell’Ajax terminerà ufficialmente la squalifica (violazione norme anti-doping) il prossimo 4 novembre, ma come confermato dalla sentenza del TAS di Losanna, in questi casi ai calciatori viene concesso di tornare ad allenarsi con i propri club già da due mesi prima dell’effettiva riabilitazione all’attività agonistica. Il ragazzo oggi tornerà a fare quello che ama: giocare a calcio. Intanto difficilmente rinnoverà con il club olandese (è a scadenza di contratto).

IL NAPOLI SU ONANA

“Su Onana ha fatto un sondaggio approfondito il Napoli, alla ricerca di un portiere affidabile in previsione della possibile partenza di David Ospina al temine della stagione (ha il contratto in scadenza). Il club azzurro valuta e si informa, Marotta ha già guadagnato la pole, ma è ancora tutto aperto. L’Inter si è attivata da mesi su questo portiere di grande valore. I contatti con il suo entourage hanno portato a un principio d’intesa che però non è ancora stato tradotto in un vero e proprio pre-contratto”.

ONANA SQUALIFICATO PER DOPING

Andre Onana, portiere camerunense, ha subito la squalifica dall’UEFA per 12 mesi, in tutte le competizioni, dopo essere stato trovato positivo a un test antidoping. A ricostruire la vicenda, che ha un che di grottesco, è stato L’Ajax club proprietario del cartellino. Secondo la ricostruzione Onana ha sì assunto un farmaco proibito, ma pescandolo per errore da quelli prescritti alla moglie. In particolare, la sostanza proibita è la Furosemide, un diuretico che, come detto, è presente anche nel Lasimac. Ed è presente soprattutto nell’elenco delle sostanze proibite, tanto da indurre l’UEFA ad applicare in maniera rigida il regolamento.