Maradona: sogno benedetto: Su Amazon Prime la serie sulla vita del Pibe De Oro

A quasi un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020, Amazon Prime lancia serie: Maradona: sogno benedetto.



La data di lancio è fissata per venerdì 29 ottobre 2021, il giorno prima di quello che sarebbe stato il 61esimo compleanno di Maradona. Un prodotto che farà commuovere tutti coloro che ne hanno ammirato le gesta in campo e fuori, lo hanno amato e continuano a farlo. Il prodotto sarà visibile in più di 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Da Villa Fiorito e la povertà nella periferia di Buenos Aires fino allo Scudetto conquistato con la maglia del Napoli. “Maradona: sogno benedetto” racconta la vita, dentro e fuori dal campo, del ‘Pibe de Oro‘, dall’Argentina ai Mondiali in Messico del 1986, passando per Barcellona e le vicende personali. Ad interpretare il ruolo del compianto campione argentino saranno tre attori, ognuno dei quali in una fase precisa della sua vita: Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax).

Le serie biografica – girata tra Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico – è composta da 10 episodi di circa 60 minuti in cui vengono narrati i fatti salienti della vita di Maradona.

QUANDO ESCE LA SERIE SU MARADONA?



La serie tv su Maradona arriva su Amazon Prime venerdì 29 ottobre 2021, nelle prime ore della mattinata. Il 28 dello stesso mese l’argentino avrebbe compiuto 61 anni. Sarà disponibile in 240 paesi di tutto il mondo, compresa ovviamente l’Argentina e l’Italia, le due grandi patrie del Pibe.

GLI EPISODI DI MARADONA: SOGNO BENEDETTO

Non tutti i dieci episodi della serie arriveranno il 29 ottobre, che vedrà disponibili solamente i primi cinque. Il 6 e il 7 novembre usciranno una settimana dopo e via via gli ultimi tre episodi ogni venerdì del mese.

29 ottobre: episodi dall’1 al 5;

5 novembre: episodi 6 e 7;

12 novembre: episodio 8;

19 novembre: episodio 9;

26 novembre: episodio 10.

CHI INTERPRETA MARADONA?

Saranno tre attori a interpretare Diego Armando Maradona nella serie tv di Prime. Nazareno Casero, attore 35enne argentino, sarà El Pibe da giovane, mentre Nicolás Goldschmidt sarà Maradona adolescente. Juan Palomino è invece stato scelto per portare il personaggio negli ultimi anni di vita.

DI COSA PARLALA SERIE AMAZON PRIME MARADONA: SOGNO BENEDETTO?

La serie tv ripercorrà tutta la storia di Maradona, dall’infanzia povaera a Buenos Aires fino alla conquista dei Mondiali e ai titoli col Napoli, dove ha vissuto la parte calcistica più importante della sua carriera coi club, in positivo e in negativo.

Ci sarà spazio anche per l’ultima parte della sua vita lontana da calcio professionistico, nella rinascita, nella vita privata, nella carriera da allenatore, tra l’altro anche con la stessa rappresentativa argentina. La serie è stata girata tra Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico.

COME VEDERE LA SERIE TV SU MARADONA IN TV E STREAMING

La serie tv ‘Maradona: sogno benedetto’, verrà trasmessa in esclusiva da Prime Video, la piattaforma di Amazon produttrice.

Basterà utilizzare smart tv compatibili con l’apposita app oppure su tutte le tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora dispositivi come Google Chromecast o Amazon Firestick.

In alternativa basterà seguire la serie in streaming sull’app di Prime disponibile per cellulari e tablet o ancora collegandosi al sito di Prime tramite pc e computer.

