Il Napoli su Lorenzo Lucca, contatti continui tra Giuntoli e l’entourage. I dettagli

Il Napoli fa sul serio per Lorenzo Lucca. Cristiano Giuntoli che ha chiesto informazioni a più riprese all’entourage del calciatore del Pisa.

IL NAPOLI SU LORENZO LUCCA

Lorenzo Lucca finisce nel mirino del Napoli. 21 anni, piemontese, alto praticamente due metri, con Ibra come idolo e la Serie A come obiettivo. Partito dai dilettanti, dopo il Torino , e poi di nuovo la risalita in B in una città, dice, “che mi ha dato tantissimo”. D’altronde è questione di famiglia, visto che 25 anni fa anche suo padre Federico , con la maglia del Saluzzo , nel ruolo di difensore centrale giocò all’Arena fermando il Pisa 1-1. Chissà se avrebbe mai immaginato che, 25 anni dopo, sarebbe toccato a suo figlio, a parti invertite, diventare protagonista in Toscana .

La Sport Agency Futura. L’agenzia, che cura gli interessi del giovane bomber del Pisa, continua ad avere contatti con le principali realtà italiane ed europee: le performance dell’attaccante del Pisa stanno attirando fortemente l’attenzione, l’anagrafe (classe 2000) è elemento che ingolosisce in modo importante. Al momento, non ci sono trattative concrete, non ci si è seduti a parlare con nessuna società in modo diretto.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it,anche il Napoli si sarebbe mosso per Lorenzo Lucca:

“Si sono palesati già nelle scorse settimane gli interessi di Milan, Inter e soprattutto Juventus. Negli ultimi giorni, sono stati tre i club italiani che hanno pressato maggiormente l’agenzia che cura Lorenzo Lucca: Napoli (con Cristiano Giuntoli che ha chiesto informazioni a più riprese), Atalanta e la Fiorentina. Il club viola non sta guardando solo al futuro post-Vlahovic, ma sta cercando di mostrarsi come punto di approdo per i migliori giovani italiani e non solo che vogliono emergere con un profilo alto in Serie A. Questo il motivo di contatti costanti.

Tranne Roma e Lazio che al momento non hanno mostrato interesse, tutte le big restano iscritte, con la Viola che sta cercando di prendere un piccolo vantaggio. Non c’è solo, però, il nostro campionato. Dalla Bundesliga, in particolare, si sono manifestati diversi interessi. Su tutti quello del Lipsia, sempre pronto a scommettere sui giovani di talento. Qualche osservatore per conto del Borussia Dortmund si è mosso: ma, ci sono anche altre realtà tedesche pronte al blitz”.