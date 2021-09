Giuntoli: “Rinnovo Insigne? stiamo parlando con l’agente. Osimen fuori? Sto con Spalletti, giusto il turnover. Fiorentina? pensiamo allo Spartak”

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN. Il DS del Napoli ha parlato del turnover contro lo spartak e del rinnovo di Lorenzo Insigne.

GIUNTOLI A DAZN

Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il Ds azzurro ha parlato delle questioni di mercato legate al rinnovo di Insigne e al riscatto di Anguissa. giuntoli ha poi commentato il turnover attuato da Spalletti per la sfida tra Napoli-Spartak Mosca:

TURNOVER – “Se Spalletti ha ritenuto opportuno far riposare Osimhen e Anguissa, ben venga. Petagna ha bisgogno di giocare e sono sicuro che farà bene, come Manolas. Il difensore ha avuto qualche piccolo problema fisico ma ora sta bene”.

RINNOVO INSIGNE – “Stiamo parlando con gli agenti, non abbiamo fretta, Lorenzo come Spalletti pensa solo a fare bene in campo“.

RISCATTO ANGUISSA– “Anguissa, riscattato prima? perchè, abbiamo un contratto con diritto di riscatto a giugno, il giocatore è nostro”

FIORENTINA – “Il turnover in vista della sfida contro la Fiorentina? Non credo che Spalletti abbia fatto riposare Osimhen e Anguissa in vista della partita di Firenze. La viola è una grande squadra come ce ne sono tante in serie A. domenica ci penseremo“.