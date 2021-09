Napoli-Spartak Mosca: formazioni ufficiali. 3 cambi per Spalletti. Anguissa e Osimhen fuori. Meret torna titolare

Formazioni ufficiali di Napoli-Spartak Mosca. Spalletti fa turnover. Il tecnico ha deciso 3 cambi. In campo: Meret, Petagna e Manolas. fuori Ospina, Osimhen e Anguissa.

NAPOLI-SPARTAK MOSCA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Il Napoli di Spalletti cercherà la vittoria in casa contro lo Spartak Mosca, nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo il pareggio esterno ottenuto sul campo del Leicester (2-2), il Napoli di Spalletti andrà alla ricerca dei primi tre punti per salire nelle prime due posizioni del gruppo C di Europa League. Al ‘Maradona’ arriva lo Spartak Mosca, una squadra che Spalletti conosce bene, come ha confermato questo mercoledì in conferenza stampa.

Spalletti ha modificato la formazione con 3 cambi: Dentro Meret, Petagna e Manolas. Fuori Ospina, Osimhen e Anguissa. Il tecnico vuole che i giocatori si sentano tutti protagonisti della cavalcata azzurra e soprattutto cerca di dosare le forze in vista del prossimo impegno del Napoli contro la Fiorentina

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. All. Spalletti.

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Bakaev, Umyarov, Ayrton; Ponce, Promes. All. Rui Vitoria

ARBITRO: Kruzliak (Slo).

ASSISTENTI: Hancko, Pozor.

QUARTO UOMO: Kralovic.

VAR: Denkert (Ger).

AVAR: Blom (Ola).

NAPOLI-SPARTAK MOSCA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Napoli-Spartak Mosca si disputerà la sera di giovedì 30 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d’inizio della partita, che sarà la prima in Europa League fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.45.

L’evento sportivo sarà visibile in streaming e in tv, La sfida Napoli-Spartak Mosca trasmessa in diretta tv da DAZN e da Sky, su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La partita di Europa League, Napoli-Spartak Mosca, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del confronto Napoli-Spartak Mosca su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Sky, invece, la telecronaca del match è affidata a Paolo Ciarravano, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti come seconda voce.