Anguissa ha impressionato anche gli scettici

Frank Anguissa è un giocatore fondamentale per il Napoli, ma all’inizio tanti erano scettici al suo arrivo in azzurro. Anguissa al Napoli è stato sicuramente uno dei migliori colpi della gestione Aurelio De Laurentiis. Il giocatore è stato pagato circa 400 mila euro per il prestito, con un riscatto già fissato a 15 milioni di euro dal Fulham. Il Napoli vorrebbe anticipare il riscatto di Anguissa e ci stano lavorando proprio in questi giorni.

Eppure all’inizio il suo acquisto non aveva convinto quasi nessuno. In tanti si erano lamentati per l’arrivo del centrocampista del Camerun. Come dimenticare le parole di Fedele su Anguissa. Il giocatore era stato definito poco adatto per il Napoli che aveva bisogno di un giocatore migliore. Eppure le statistiche del centrocampista sono sempre state molto buone, anche quando militava nel campionato, francese, spagnolo e inglese. Anguissa è pronto a giocare titolare anche con lo Spartak Mosca anche perché il tecnico azzurro ha da poco recuperato Demme, mentre tra i convocati del Napoli non c’è ancora Lobotka.

La formazione che affronterà lo Spartak in Europa League potrebbe prevedere molti stravolgimenti. Un punto fermo sarà sicuramente Anguissa, ma Sky nelle ultime ore ha fatto sapere che Spalletti potrebbe prevedere un turnover ridotto per il Napoli. Spalletti ha a sua disposizione una rosa molto valida, come lo si vede dalle riserve del Napoli, giocatori che potrebbero giocare tranquillamente titolari. Anguissa in questa squadra è molto importante e bisogna capire come si regolerà Spalletti quando recupereranno anche Lobotka e Demme. Lobotka è fuori per infortunio mentre Demme deve trovare il passo giusto per tornare a giocare con un minutaggio maggiore. Intanto il tecnico del Napoli può sorridere per il rientro di Dries Mertens. L’attaccante belga potrà trovare molto utile soprattutto quando Osimhen andrà in Coppa d’Africa che comincia a gennaio prossimo.