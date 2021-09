Ufficiale: Lobotka salta Napoli-Juventus. Infortunio muscolare per il centrocampista

Lobotka salta Napoli-Juventus: infortunio muscolare per il centrocampista. Un problema in più per Spalletti che a centrocampo dovrà già rinunciare a Demme e Zielinski.

LOBOTKA SALTA NAPOLI-JUVE

Il Napoli non potrà contare su Stanislav Lobotka nella sfida contro la Juventus. Il centrocampista ha riportato un problema muscolare. Defezione importante per gli azzurri in vista della sfida contro la Juventus in programma sabato sera. In quello che sarà uno dei big match della terza giornata, Luciano Spalletti non potrà infatti contare su Stanislav Lobotka . Lo si evince da quanto pubblicato sul proprio sito ufficiale dal club partenopeo nella nota con il recap della sessione di allenamento giornaliera.