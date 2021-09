Juventus, un positivo nello staff dell’Argentina: Dybala in dubbio per Napoli

Juventus, un positivo nello staff dell’Argentina, il club bianconero in ansia per Dybala, potrebbe saltare la sfida contro il Napoli allo stadio Maradona.

Dopo aver dovuto incassare la notizia dell’infortunio di Federico Chiesa, si fa carico di una nuova preoccupazione che riguarda Paulo Dybala. L’attaccante non ha nulla per fortuna, ma dall’Argentina fanno sapere che un membro dello staff dell’albiceleste è risaltato positivo al Covid-19 ed è stato messo subito in isolamento insieme a un’altra persona che è stata a stretto contatto con lui, a scopo precauzionale.

Necessariamente tutti i giocatori saranno tenuti sotto costante controllo. Siccome la comunicazione da parte della federcalcio argentina è stata tempestiva e precisa, sicuramente sapremo presto se ci saranno altri contagi in squadra. Per la cronaca, Dybala ha già contratto il virus lo scorso anno, precisamente dalla seconda metà di marzo all’inizio di maggio. Nel caso in cui dovesse a sua volta affrontare la quarantena, non sarebbe a disposizione per la sfida con il Napoli.

LEGGI ALTRO SU NAPOLI-JUVE