Maledizione Juventus per Spalletti: una sola vittoria. Il tecnico ha una buona ragione per battere i bianconeri

Luciano Spalletti vuole cancellare la maledizione Juventus. Quale posto migliore di Napoli quando si tratta di scaramanzia. Il tecnico di Certaldo ha vinto una sola volta in serie A contro i bianconeri, oggi è pronto ad invertire la tendenza.

I PRECEDENTI DI SPALLETTI CONTRO LA JUVENTUS

L’edizione odierna del Corriere dello Psort mette in evidenza i rpecedenti di Luciano Spalletti contro la Juventus. La squadra bianconera è una vera e propria maledizione per il tecnico di Certaldo.

“L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti nei precedenti contro la Juventus ha vinto una sola volta, una vera e propria maledizione.

Tra i 238 successi del tecnico in serie A ce ne sono 13 contro il Milan e 12 sulla Lazio, 10 sull’Atalanta e 9 sull’Inter, 6 sul Napoli e 4 sulla Roma, ma soltanto uno contro i bianconeri”.

Il Corriere dello Sport aggiunge: “Uno su 25 confronti diretti, un 3-1 per la Roma del 14 maggio 2017. Il resto del bilancio: 5 pareggi e ben 19 sconfitte, le prime 2 nel campionato in cui Spalletti esordì su una panchina di serie A, quella dell’Empoli che nel 1997/98 perse 5-2 a Torino e poi 1-0 in casa.

E già quel giorno, 19 aprile ‘98, la maledizione-Juve cominciò a colpire duro, perché Rodomonti non vide che Peruzzi aveva parato nettamente oltre la linea un colpo di testa di Bianconi.

Ci sono anche due precedenti in Coppa Italia, superò i quarti di finale nel 2006 vincendo 3-2 a Torino e perdendo 1-0 all’Olimpico”.

ALTRO SU NAPOLI-JUVENTUS