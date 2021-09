UFFICIALE: Napoli-Juventus, settore ospiti aperto. Tifosi Juventini al Maradona

Settore ospiti aperto per Napoli-Juventus. I tifosi bianconeri potranno accedere allo stadio Maradona. Scatta l’allarme per la presenza di tifosi juventini anche in altri settori dello stadio.

NAPOLI-JUVENTUS SETTORE OSPITI APERTO.

Il CASMS ha dato l’ok per l’apertura del settore ospiti per Napoli-Juventus, lo riferisce la FIGC con un comunicato ufficiale:

“Napoli – Juventus connotato da elevati profili di rischio, per il quale non appare necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS. Si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per il settore “ospiti”, ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Juventus F.C. ovunque residenti“.

“Vendita dei tagliandi per i settori diversi da quello “ospiti” ai residenti in Campania ed ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della S.S.C. Napoli ovunque residenti; incedibilità dei titoli di accesso; implementazione del servizio di stewarding. Implementazione dei servizi di controllo, nelle attività di prefiltraggio e filtraggio. con particolare riferimento alla corrispondenza delle generalità indicate sul biglietto e quelle dell’utilizzatore, come previsto da specifiche disposizioni di settore”, si legge nella nota ufficiale.

JUVENTINI AL MARADONA

Con l’apertura del settore sopiti scatta l’allarme in particolare per quelli residenti in Campania. I tifosi Juventini potrebbero invadere anche gli altri settori dello stadio come, i distinti o le tribune. Allo stadio Maradona ci potrebbero essere anche rappresentati dello Juventus Club Cercola così come quelli di Ariano Irpino, di Capri e di Alife, in provincia di Benevento.

