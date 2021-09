Napoli-Juventus è già cominciata per i media di fede bianconera. Da Torino arriva il solito vergognoso attacco al Napoli e a De laurentiis. Il portale il bianconero critica le parole del patron azzurro e il ricorso, legittimo, del Napoli per la squalifica di Osimhen.

VITTIMISMO NAPOLETANO

“Tiene banco il solito Napoli vittimistico. Hanno cominciato qualche settimana fa, dopo la squalifica a Osimhen per due giornate: ‘E’ stata la Juve! E’ la Juve che allunga le mani sul campionato!’. Come no! E’ stata la Juve a tirare una manata al giocatore avversario, a corrompere il giudice sportivo per aiutare i bianconeri. Seguendo questo ragionamento potremmo affermare che è la FIFA ad aiutare il Napoli, mandando i giocatori juventini a giocare nelle rispettive Nazionali”.

Il portale aggiunge benzina al fuoco: “O’ Presidente , per antonomasia, Aurelio De Laurentiis, guarda caso in attesa della decisione sul ricorso napoletano avverso alla squalifica del proprio centravanti, ci torna sopra e, manco a farlo apposta, vede la pagliuzza, mica la trave. In sostanza, dice di aver riportato il Napoli in alto (e fin qui siamo d’accordo perché quando lo ha preso era molto, molto in basso), e aggiunge che è vero, vincere il campionato è importante, però purtroppo glielo hanno scippato!

Indovinate chi? Peccato che si dimentichi di parlare del teatrino ASL napoletana messo su da lui l’anno scorso, dei vari regali ottenuti (proprio contro la Juve: ricordate Zalayeta?), della prima ammonizione a Pjanic contro l’Inter inventata, del pareggio subito in casa dal Verona a 10 minuti dalla fine nell’ultima di Campionato (Faraoni, autore del gol era stato pagato dalla Juve?). E’ sempre la solita storia: provare a condizionare e arruffare il popolo”.

JUVENTINI CON LA MEMORIA CORTA

Il portale bianconero, accuratamente non batte ciglio su tutte le nefandezze perpetrate a favore della Juventus nel corso degli anni a cominciare dalla doppia sfida contro l’Inter che è costata lo scudetto agli azzurri. Per non parlare delle continue sviste arbitrali che hanno scatenato anche il programma le Iene e per finire l’inchiesta sulla ndrangheta e le puntate di Report sui biglietti allo stadium. La superlega è stata poi la ciliegina sulla torta assieme alle continue ricapitalizzazioni di Exor.

Chi vuole arruffare il popolo? siamo sicuri che sia De Laurentiis? Per la cronaca la squalifica di Osimhen è stata ridotta esattamente come accadde a qualche giocatore della Juventus per falli molto più gravi e plateali. Da Napoli e tutto a voi la linea.

