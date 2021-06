Le Iene su Inter-Juventus: oltre all’audio è sparito anche un video

Inchiesta le Iene su Inter-Juventus del 2018, continua l’approfondimento di Fabrizio Roma. Come si evince dal sito del programma televisivo in onda domani sera 8 giugno su Italia 1, c’è un altro particolare da scoprire. “Domani sera, Filippo Roma torna a parlare della partita Inter-Juventus del 2018, al centro della cronaca calcistica degli ultimi giorni, dopo il servizio della settimana scorsa. Le novità si concentrano su uno degli episodi da Var archiviati e trasmessi alla Procura Federale, che presenta anomalie di cui sembra non essersi accorto nessuno prima d’ora. Si tratta dell’episodio relativo al fallo di Vecino su Mandzukic“.

Nella scorsa puntata Le Iene aveva sottoposto alla lettura del labiale il video della sala Var di Inter-Juventus del 2018. In quel caso infatti c’è la traccia video, ma manca quella audio. Non si capisce per quale motivo manchi. Anche dopo il servizio de Le Iene nessuno ha fatto chiarezza su una vicenda che si sta oramai trasformando in farsa. Molti personaggi di questa storia fanno a scaricabarile, senza però offrire mai chiarezza ai tifosi. Chiarezza è stata chiesta nel pomeriggio anche da Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli intervenuto ai microfoni di Canale 8 a Linea Calcio. Al momento, però tutto tace, come se nulla fosse successo.