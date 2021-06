Le Iene fanno luce su Inter-Juventus del 2018, manca anche video a audio dell’espulsione di Vecino. Oramai lo scandalo, è il caso di chiamarlo così viste le tante anomali, si allarga sempre di più. Grazie ai servizi di Filippo Roma si capisce quante incongruenze ci sono nella partita cominciata il 28 aprile del 2018 e mai terminata. Tantissimi i personaggi del mondo arbitrale coinvolti, con ognuno che fa da scaricabarile e nessuno che fa chiarezza su una vicenda assurda.

Nella puntata di questa sera 8 giugno 2018, Le Iene ritornano su Inter-Juventus e sull’assenza di video e audio per l’espulsione di Vecino. In questo caso l’attenzione di focalizza sui “video acquisisti all’epoca dalla Procura Federale, abbiamo scoperto un’altra clamorosa mancanza” fanno sapere dal programma televisivo di Italia 1. Questa volta il rifermento è alla mancanza di file all’interno della cartella che viene archiviata per il protocollo Var. Più precisamente nella cartella spedita alla Procura federale acquisita dalla Procura di Bologna, mancano le immagini della Van Cam, ovvero l’interno della sala Var. Quindi manca ciò che si sono detti gli arbitri per quanto riguarda il fallo di Vecino su Mandzukic con Orsato che prima estrae il giallo per il calciatore dell’Inter e poi lo tramuta in rosso dopo aver consultato il video del Var dove siede Valeri.

Le Iene su Inter-Juventus: i tre rilievi sul caso Vecino

Il mistero si infittisce sempre di più, ma in realtà si tratta di un vero e proprio scandalo. Utilizziamo di nuovo questa parola, perché è ciò di cui si tratta, soprattutto per l’assenza di qualsiasi spiegazione ai tifosi. Si parte dal presupposto che per ognuno dei 9 episodi Var archiviati di Inter-Juve e trasmessi alla Procura federale, sono allegate le immagini di 5 camere. Ecco i tre episodi contestati da Le Iene che questa sera manderanno in onda un nuovo servizio su Inter-Juventus del 2018.

Nella cartella del secondo episodio denominata: fallo di Vecino su Mandzukic prima sanzionato da Orsato con il giallo e poi con il rosso dopo l’Intervento del Var, Le Iene hanno ravvisato l’assenza della ‘Van Cam’, cioè la camera che riprende l’interno della sala Var. Il file della camera ‘Main’, cioè quella che riprende l’intera partita senza interruzioni della regia, ha una durata inferiore rispetto agli altri file archiviati. Per la precisione mentre tutti gli altri 8 episodi di Inter-Juventus hanno una durata di 5 minuti e 30 secondi, quello relativo all’espulsione di Vecino ha una durata di 5 minuti. Nel video della camera ‘Main’ del fallo di Vecino, la voce di Orsato non si sente, come se l’audio dell’arbitro in campo fosse stato eliminato. Mentre in tutti gli altri otto video, ripresi dalla stessa telecamera, la voce di Orsato si sente esattamente. Orsato ha comunque sentito Valeri, come si sente in un frammento audio dell’episodio.

Valeri e Rizzoli non rispondono

Intanto gli arbitri continuano a non rispondere con Valeri che intercettato dice: “La prego, non ho nulla da dichiarare”. Stessa cosa per Rizzoli che sempre intercettato da Filippo Roma dice: “Sa benissimo che c’è questa indagine e non possiamo parlare”. Il giornalista lo incalza e dice a Rizzoli: “Come mai non ci querela?” La risposta è la seguente: “Ne parlerà con l’avvocato, mi scusi”.

Insomma Le Iene continuano a indagare su Inter-Juventus del 2018 con l’assenza del video e audio dell’espulsione di Vecino. Ma anche con la lettura del labiale per quanto riguarda il fallo di Pjanic che invece non fu espulso, nonostante la violenza dell’episodio e con il giocatore della Juve già ammonito. Va ricordato che Le Iene hanno potuto avere accesso ai file dopo che Valeri, Orsato e Rizzoli avevano di denunciare il programma per diffamazione.

