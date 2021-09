Osimhen: accettato il ricorso del Napoli, con la Juventus ci sarà

Osimhen ricorso accolto. Il nigeriano potrà essere in campo con la Juventus, la corte d’Appello federale ha ridotto la squalifica. Il giocatore nigeriano era stato espulso durante la sfida con il Venezia durante la prima giornata.

OSIMHEN RICORSO ACCOLTO

Victor Osimhen potrà essere in campo con la Juventus, la corte d’Appello federale ha accettato il ricorso presentato dal Napoli.Il club azzurro, rappresentato dall’avvocato Mattia Grassani, aveva richiesto la riduzione da due a una giornata, presentando diverso materiale, compresi alcuni filmati relativi a episodi simili avvenuti in passato.

La Corte d’Appello federale si è riunita nella giornata di oggi e ha espresso il suo verdetto, accogliendo il ricorso per la squalifica di Oshimen.

Gli avvocati del Napoli con Mattia Grassani hanno prodotto un dossier di 22 pagine per far cadere la condotta violenta del giocatore nigeriano. I legali hanno portato frame di immagini al supermagistrato che ha presieduto l’assemblea giudicante. Inoltre importante è stato anche il precedente legato all’espulsione di Immobile, squalificato per una sola giornata dal giudice sportivo Mastrandrea per un fallo molto simile a quello di Osimhen.

SPALLETTI SORRIDE

Può sorridere Luciano Spalletti che avrà Osimhen per la sfida con la Juventus. Il giocatore rientrerà dagli impegni con la nazionale nigeriano, durante i quali ha sbagliato anche un gol facilissimo, e si metterà a disposizione del tecnico. Avere Osimhne per il Napoli sarà importantissimo perché c’è solo Petagna come attaccante centrale, dato che Mertens è infortunato. Gli azzurri ritroveranno anche Ospina che sarà fatto rientrare insieme a Cuadrado con un volo speciale.