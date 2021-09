Agnelli e De Laurentiis hanno organizzato un charter che riporterà in Italia i loro due colombiani, Cuadrado e Ospina.

La settimana che porta a Napoli-Juventus si preannuncia calda. Gli azzurri reduci dalla bruttissima figura in amichevole contro il Benevento provano a recuperare i nazionali. La Juventus di contro dovrebbe rinunciare a ben 4 sudamericani impegnati con le rispettive nazionali.

L’edizione odierna del Corriere della sera critica il calendario della FIFA per le nazionali e rivela un retroscena su Napoli-Juventus.

“Dovendo recuperare alcune giornate delle qualificazioni mondiali, la Fifa ha piazzato tre incontri per ogni Nazionale in questa finestra e anche nella prossima, a inizio ottobre. Chi ha stilato il calendario non ha guardato in faccia né alla salute degli atleti, né agli interessi delle società”.

OSPINA E CUADRATO CHARTER ORGANIZZATO DA AGNELLI E DE LAURENTIIS

“La squadra italiana più danneggiata è la Juve, perché in Sud America ha 5 calciatori: Dybala, Cuadrado, Danilo, Alex Sandro, Bentancur. Va aggiunto McKennie che però gioca con gli Usa il giorno precedente: lo juventino non ha rispettato le norme Covid, difatti è stato escluso dalla Nazionale contro il Canada. Ha capito la lezione e ha chiesto scusa. Situazione delicata per la Juve, perché dovrà scendere in campo già sabato alle 18 a Napoli.

Il Corriere della Sera aggiunge: “Per cercare di limitare i danni, Agnelli e De Laurentiis hanno organizzato un charter che riporterà in Europa i loro due colombiani, Cuadrado e Ospina, la cui presenza è fondamentale per Spalletti dopo l’infortunio di Meret. L’ala potrebbe essere l’unico sudamericano della Juve che sarà a Napoli”.

