Napoli-Juventus: tentazione Spalletti, pronto un cambio a sorpresa

Luciano Spalletti incassa la sconfitta col Benevento e pensa alla sfida con la Juventus, tra emergenza in porta e cambia a centrocampo. Una delle tentazioni per il tecnico del Napoli si chiama Zambo Anguissa, giocatore impegnato con il Camerun ma che rappresenta una delle possibili nuove soluzioni per il centrocampo del Napoli. Il tecnico non ha ancora incontrato il suo nuovo giocatore ma ne conosce bene le caratteristiche e sa cosa può dare in mediana.

Anguissa possibile titolare con la Juve

Gazzetta dello Sport scrive di questa possibilità: “Rientrerà dal Camerun soltanto giovedì e si presenterà subito a Luciano Spalletti per mettersi a sua disposizione. Poche ore ancora, dunque, e Anguissa conoscerà il suo nuovo

allenatore e i compagni che condivideranno con lui l’intera stagione. Avrà giusto il tempo per scambiare due chiacchiere con lo staff tecnico, che ne dovrà valutare le condizioni fisiche e, soprattutto, se potrà essere utilizzato, subito, contro la Juventus. La tentazione è forte, l’allenatore ci penserà fino all’ultimo, perché un mediano con le sue caratteristiche l’aveva chiesto a Cristiano Giuntoli nel momento in cui aveva raggiunto l’accordo con Aurelio De Laurentiis. L’impiego di Anguissa potrebbe essere il colpo a sorpresa dell’allenatore“.

La questione del rientro a pochi giorni dal match non inciderà sull’utilizzo o meno di Anguissa con la Juventus. Anche perché saranno tantissimi i giocatori che rientreranno all’ultimo momento, ultimo sarà Ospina che giocherà la sua ultima partita nella notte italiana di venerdì, poi dovrà volare dal Sudamerica in Italia.