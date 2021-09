Ospina titolare con la Colombia, rientro a meno di 24 ore da Napoli-Juve. Marfella si scalda

David Ospina ha giocato titolare la partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 tra Colombia e Paraguay, al Napoli può tornare venerdì sera. Una corsa contro il tempo quella di Ospina che dovrà giocare l’ultima partita di qualificazione a Qatar 2022 venerdì nella notte italiana, poi fare rientro in Italia. Lo attende Luciano Spalletti che con Meret infortunato sta sperando di recuperare l’esperto portiere colombiano, che può offrire ampia sicurezza tra i pali.

Napoli-Juventus: Ospina vuole esserci

Il Napoli sta facendo di tutto per riportarlo in Italia in tempo utile. Si era sperato che la Federazione colombiana potesse cedere e far rientrare il giocatore qualche giorno prima, ma così non è stato. Ed allora si punta al volo privato con rientro all’ultimo minuto. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Fuori Meret, Ospina ha giocato stanotte in Paraguay, poi affronterà il Cile giovedì notte a Barranquilla e rientrerà venerdì con un charter (insieme a Cuadrado e altri giocatori) a tarda sera, a meno di 24 ore dalla partita. Ma se non avrà altri problemi Spalletti lo manderà in campo, altrimenti toccherà a un debuttante in A: Marfella o Idasiak“.

La speranza di Spalletti è di poter avere Ospina per Napoli-Juventus, partita delicatissima per tanti motivi. Il Napoli dopo due partite è a punteggio pieno e deve mantenere il ritmo delle grandi, bloccare i bianconeri significa fargli perdere ulteriore contatto con la vetta, un fatto non da poco anche se siamo ad inizio campionato.