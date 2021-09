Disfatta Napoli col Benevento, Repubblica: “Ecco i colpevoli”

La sconfitta del Napoli in amichevole col Benevento ha fatto scattare tante polemiche, anche perché sabato sera al Maradona c’è la Juventus. Per analizzare la partita bisogna ovviamente contestualizzarla, in un momento in cui il Napoli aveva tanti giocatori fuori per le nazionali. Come sottolineato da Gianluca Gifuni, al commento tecnico per OttoChannel, in campo c’erano comunque giocatori in grado di poter fare la differenza. Un commento duro quello del giornalista, così come quello di tanti tifosi azzurri.

Napoli disfatta in amichevole

Anche Repubblica ha analizzato la gara del Maradona e scrive: “No, non sono responsabili i ragazzi delle giovanili se gli azzurri hanno subito una sconfitta pesantissima, storica, esagerata nelle dimensioni e contro una squadra della serie cadetta alla quale mancavano ben 4 nazionali. Il 5-1 resta e porta soprattutto le firme di chi ha

affrontato il test senza la necessaria concentrazione. Al punto che gli spettatori presenti allo stadio Maradona hanno reagito sdegnati per le modalità con le quali il Benevento riusciva ad andare a segno quasi tutte le volte in cui ci provava“.

Ma Napoli-Benevento è stata una disfatta totale per gli azzurri. La prestazione in campo può avere qualche giustificazione, era un’amichevole, magari la concentrazione non era quella giusta. Ma per quanto accaduto fuori dal Maradona ci sono poche scusanti. I 300 metri di fila (ecco la foto) registrati ai tornelli a partita già cominciata devono far riflettere. Anche perché gli spettatori hanno pagato per assistere a quel match. Il prezzo era simbolico, ma anche se fosse stato gratuito non ci sarebbero state scuse. Intanto sabato arriva la Juve allo stadio Maradona ed in questo caso il biglietto meno caro ha un prezzo di 50 euro.