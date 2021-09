Gifuni: “Punteggio preoccupante, in campo c’era più di qualche titolare”

Napoli-Benevento finisce 5-1, un’amichevole che lascia l’amaro in bocca perché i “gol subiti sono tanti” dice Gianluca Gifuni. Dai microfoni di OttoChannel il giornalista commenta la sconfitta del Napoli in amichevole allo stadio Diego Armando Maradona. “Per il Benevento ci sono state sicuramente delle ottime indicazioni, ma per il Napoli c’è da preoccuparsi. E’ vero che si trattava di una sfida amichevole, ma il passivo è veramente esagerato“.

Gifuni: “Napoli, rincalzi non all’altezza?”

Gianluca Gifuni al commento tecnico di Napoli-Benevento per OttoChannel, fa sorgere più di un dubbio sulla formazione di Spalletti. Una squadra che “sicuramente aveva tante assenze, ma in campo aveva almeno sei o sette titolari, questo non dobbiamo dimenticarlo. C’erano Ounas, Manolas, Fabian Ruiz, Petagna, Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Ounas e Lozano. Insomma giocatori che non sono proprio seconde scelte” dice Gifuni.

Ma c’è un altro dato che fa riflettere il giornalista: “Inoltre il fatto che le seconde linee del Napoli non siano riuscite a battere il Benevento, squadra forte ma che comunque milita in Serie B, vuol dire che questi rincalzi magari non sono all’altezza. Adesso bisogna capire cosa è andato storto, anche perché sabato c’è la Juventus in campionato. Partita che si giocherà con tutti i titolari a disposizione di Spalletti“.