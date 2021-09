Napoli-Benevento: 1-5, Spalletti umiliato al Maradona. Manita dei sanniti

Napoli-Benevento: 1-5. Il Benevento dilaga contro il Napoli, per la squadra di Caserta a segno Calò, Improta, Foulon, Insigne e Umile. Per gli azzurri in rete solo Politano.

NAPOLI-BENEVENTO 1-5

Il Benevento ottiene un risultato di prestigio contro il Napoli in amichevole. Allo stadio Maradona, la squadra di Caserta si impone per 5-1 contro gli Azzurri, rimaneggiati a causa delle numerose assenze per le nazionali. Apre il match Calò su punizione. Raddoppia Improta. Nella ripresa un rigore di Politano riapre il match. Dopo le numerose sostituzioni, il Benevento dilaga con Foulon, un rigore di R. Insigne e Umile.

Spalletti privo dei giocatori volati all’estero per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali: la punta di riferimento nel 4-2-3-1 è Petagna, supportato da Politano, Ounas e Lozano sulla trequarti. Posizione inedita per Mario Rui, schierato nel ruolo di mediano al fianco di Fabian Ruiz: sulla corsia sinistra spazio al giovane Zanoli, tra i pali c’è il terzo portiere Marfella.

Tra le due squadre è il Benevento a mostrare una maggiore ferocia agonistica, in particolare nelle prime battute: è qui che si sviluppa il blitz, grazie al doppio vantaggio maturato tra il 23′ e il 34′.

MANITA DEI SANNITI

Lo 0-1 arriva sugli sviluppi di una punizione: Calò tenta il colpo grosso dai 20 metri e gli va bene, sorprendendo un non irreprensibile Marfella. Il raddoppio è una perla di Improta: mancino impeccabile sotto all’incrocio e intervallo dolcissimo per i sanniti.

L’orgoglio napoletano esce fuori alla distanza e si concretizza con l’episodio che riapre (momentaneamente) l’incontro: Basit entra in scivolata su Ounas che cade in area, guadagnandosi il rigore trasformato da Politano (sostituito subito dopo) con un tiro centrale.

Le speranze azzurre vengono affossate tre minuti più tardi dall’insospettabile Foulon, autore di una conclusione mancina forte e precisa che denota tutte le pecche difensive dell’undici avversario, nel frattempo rivoluzionato ulteriormente dalla girandola di cambi operata da Spalletti.

Ounas è tra i più frizzanti dei suoi e il coast to coast con cui serve Petagna strappa gli applausi del ‘Maradona’: il sinistro dell’ex SPAL è intercettato da Paleari che chiude la saracinesca. Il poker è opera di Roberto Insigne su calcio di rigore, concesso per atterramento di Malcuit ai danni di Brignola: per il fratello di Lorenzo la gioia di segnare una rete proprio nello stadio dei suoi sogni. Sul gong anche l’umiliazione della ‘manita’ per il Napoli, infilata dall’ex Umile su assistenza di Brignola.

IL TABELLINO