Spalletti pone il veto: “Se vogliamo la Champions non dobbiamo venderlo”

Luciano Spalletti ha bloccato la cessione di Adam Ounas con il Milan che era pronto a concludere l’affare con il Napoli. L’obiettivo di De Laurentiis era quello di fare cassa in questa stagione, oltre a spendere nulla o quasi. Il secondo è andato a buon fine, dato che gli azzurri hanno preso solo due giocatori (Anguissa e Juan Jesus) tutti e due in prestito. Ma Spalletti accettando il Napoli ha chiarito che voleva quantomeno tenere in rosa i giocatori migliori. Così le mancate offerte Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly hanno bloccato le cessioni, anche perché nessuno è arrivato alla cifra voluta da De Laurentiis.

Ounas al Milan

Ma c’è un altro giocatore che poteva andare via e far fare cassa al Napoli di De Laurentiis: ed è Adam Ounas. L’algerino è cresciuto molto in questi anni. Così tanti club lo hanno seguito. Il Monza sarebbe stato disposto a sborsare 17 milioni di euro per aver in Serie B, ma la categoria non affascinava. L’ultimo tentativo lo ha fatto il Milan ad un soffio dalla chiusura del mercato. Secondo quanto scrive Repubblica ad imporsi è stato Luciano Spalletti che ha voluto trattenere a tutti i costi l’attaccante: “Il nostro obiettivo è quello di tornare in Champions League e il campionato sarà combattuto, si lotterà punto a punto. Un calciatore come Ounas, capace di spaccare le partite, mi serve, è fondamentale“.

