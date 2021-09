A Monaco 3 biglietti nel settore migliore, costano meno che 3 biglietti in curva a Napoli

I biglietti per Napoli-Juventus hanno prezzi esorbitanti, la curva, storico settore popolare, costa 50 euro. Questo ha innescato una serie di polemiche sui costi troppo elevati che diventano ancora più pesanti in questo momento di crisi.

Dalla pagina de Il Napulegno arriva una interessante analisi, sul confronto tra i prezzi del Bayern Monaco e del Napoli.

I tifosi registrati nel database del club hanno uno sconto di 2,50 euro. I disabili, i bambini fino a 13 anni e gli over 65, hanno lo sconto del 50%. in tutti i settori dello stadio.

I biglietti del Bayern Monaco sono divisi in 5 fasce, come potete vedere dall’immagine allegata, e sono gli stessi per ognuna delle partite di campionato. Non ci sono differenze di prezzo in base alla partita.

L’analisi de Il Napulegno continua mettendo a confronto un padre con due figli che vuole vedere una partita del Bayern ed suo omologo che vuole assistere ad un match al Maradona.

Un altro esempio, lo stesso padre con i due figli under 13 e la membership card paga complessivamente per tre biglietti nei posti più costosi dello stadio 132,50 euro, meno dei 150 euro che chiede De Laurentiis in curva al San Paolo per la Juve.

Ma ci sono altri esempi da citare per fare comprendere che i prezzi del Maradona sono veramente eccessivi. Sempre considerando il momento di crisi, se proprio non si vuole considerare che l’esistenza di un settore popolare dovrebbe essere sacrosanto. L’altro esempio fatto è quello della Premier League.

Il Liverpool, per esempio, offre un abbonamento fino a 16 anni di età a 165 sterline in in ogni settore del campo, anche quelli più costosi. Esiste anche un’ulteriore fascia che va dai 17 ai 21 anni che ha diritto al 50% di sconto. Prezzi più bassi di Londra perché in Inghilterra il sud è ricco e il nord è più povero, quindi il reddito medio del territorio conta eccome, a dispetto di quello che dicono i commercialisti di De Laurentiis.

Infine, il Leicester, prossimo avversario del Napoli in Europa League, che prevede quattro fasce fino a 22 anni, con agevolazioni in ogni settore dello stadio, ma con un costo del biglietto particolarmente sostenibile per gli under 22 che va da 6 sterline fino a 30 nel North Stand.