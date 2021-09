Ospina rientra l’allarme: ci sarà per Napoli-Juventus

David Ospina rientrerà in tempo per giocare Napoli-Juventus, anche se raggiungerà l’Italia solo venerdì dopo l’ultimo match con la Colombia. Per Luciano Spalletti recuperare il portiere colombiano è fondamentale dato che Meret è infortunato. Nelle ultime ore ci sono state buone notizie per il portiere ex Spal, l’infortunio è meno grave del previsto ma non potrà comunque giocare con la Juventus. Ecco allora che il recupero di Ospina diventa fondamentale.

Ospina: il rientro in Italia

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il portiere del Napoli dopo la sfida tra Colombia e Cile, valida per la qualificazione ai Mondiali del 2022, in programma venerdì all’1 ora italiana, farà il suo rientro. Ospina rientrerà in Italia insieme ad un’altra decina di giocatori sudamericani che giocano in Europa. Il volo privato permetterà ad Ospina e Cuadrado di essere in Italia già nella giornata di venerdì e quindi essere regolarmente in campo per la sfida Napoli-Juventus, in programma sabato 11 settembre alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona Per quanto riguarda il recupero di Alex Meret c’è ancora incertezza, anche se si parla di tempi più veloci rispetto al previsto.